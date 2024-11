Quotidiano.net - Piantedosi, proroga 6 mesi controlli a frontiera slovena

Oggi il ministro dell'Interno Matteoha avuto due colloqui telefonici con gli omologhi di Slovenia e Croazia Bostjan Poklukar e Davor Bozinovic. Al centro delle telefonate, informa il Viminale, la decisione di prolungare di altri seial confine italo-sloveno. "Visto il persistere di dinamiche di instabilità nell'attuale scenario internazionale - ha dichiarato- con i colleghi abbiamo condiviso le preoccupazioni per i rischi di infiltrazione terroristica nei flussi migratori lungo la rotta balcanica. In tale ottica, ho anche sottolineato l'importanza deiallaper gli aspetti di sicurezza legati al Giubileo 2025". "Per quanto riguarda la circolazione transfrontaliera - ha aggiunto il ministro - le modalità di controllo verranno attuate, come sempre, in modo tale da causare il minore disagio possibile ai cittadini dei tre Paesi".