Ilfoglio.it - "Perdono i trumpismi. Un'alternativa c'è". L'analisi del direttore Cerasa dopo il voto in Umbria ed Emilia Romagna

Leggi su Ilfoglio.it

Ine invince il centrosinistra. "Il Pd esce ovviamente rafforzato, con un campo più largo, un campo "tetris". Un campo largo in cui ci sono Italia viva, nascosta dietro una lista civica, e il M5s. Ma dove conta il Partito Democratico", dice ilClaudiocommentando il risultato delle ultime elezioni regionali, che hanno visto diventare governatori Michele de Pascale ine Stefania Proietti in. "Un'c'è, i populismi vanno peggio del previsto, migliorano i partiti moderati e quindi ci sono buone notizie per l'opposizione e anche per la maggioranza che vuole guardare a un mondo più moderato", conclude il