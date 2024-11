Fanpage.it - Perché gli USA di Trump potrebbero vietare il farmaco “miracoloso” per perdere peso

Leggi su Fanpage.it

In una recente intervista su Fox News il no vax Robert F. Kennedy Jr., nominato daa capo della più importante agenzia per la salute degli Stati Uniti, si è scagliato contro la Semaglutide, uninnovativo molto efficace nell'eliminare i chili di troppo. I pazienti americanii benefici del principio attivo a causa delle posizioni antiscientifiche e complottiste di RFK.