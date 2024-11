Leggioggi.it - Pensionati, Quattordicesima e importo aggiuntivo di 154 euro: chi li riceve e date pagamento 2024

Leggi su Leggioggi.it

Nel mese di dicembre, l’INPS erogherà ildell’di 154,94e dellaaiin possesso dei requisiti stabiliti per l’una e l’altra somma. A spiegare i dettagli il messaggio Inps 3821 del 15 novembre. Entrambi i benefici sono finalizzati a sostenere le fasce più deboli della popolazione, ma presentano caratteristiche e criteri di assegnazione differenti. Ecco una guida completa per comprendere a chi spettano, quali sono gli importi previsti e le modalità di. Allegato Messaggio Inps 3821 del 15 novembre135 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter.