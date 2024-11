Liberoquotidiano.it - PENNY Italia conferma la presenza nella capitale

(Adnkronos) - A Roma apre il 461°d'Solo due mesi fa apriva il nuovo punto vendita di Roma Borghesiana; domani, martedì 19 novembre, apre il 27°di Roma.Cernusco sul Naviglio, 18 novembre 2024. Il negozio è posizionato ad angolo tra Via Fiorentini e Via Bergamini,parte est della città. Si rafforza pertanto ladel brand in zona Tiburtina, dopo l'apertura dello scorso anno in Via Cave di Pietralata. Con questo spazioconsolida ulteriormente la propriaregione Lazio, raggiungendo quota 32 store.Si tratta di un locale commerciale abbastanza ampio che vede già ladi altri servizi.disporrà di una superficie di 800 mq con circa 520 mq di vendita e con parcheggi esclusivi per la clientela. Lo spazio è stato oggetto di un'importante ristrutturazione dei locali ancheparte esterna, in modo da caratterizzarlo quanto più possibile allo standard del brand.