Pene più severe per chi maltratta gli animali Per chi abbandona Fido multa fino a 30 mila euro

AGI - Arrivanopiùper chigli. Le nuove disposizioni sono contenute in un progetto di legge che verrà discusso dall'assemblea di Montecitorio a partire da domani. L'iniziativa è della deputata Michela Brambilla, da sempre paladina del mondo degliper il centro destra. Nel testo recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli" vengono introdotte nuove norme e nuovea tutela degli, nel solco di un recente indirizzo giurisprudenziale che tratta glicome essere "sezienti" e non più come oggetti. Nella legge che inizia il suo iter parlamentare, è prevista l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione riguardante i reati contro glie l'istituzione, da parte dello Stato, di centri di accoglienza per glivittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti (articolo 12, comma 1).