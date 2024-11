Ravennatoday.it - Peggiora la qualità dell'aria: tornano le limitazioni straordinarie

Leggi su Ravennatoday.it

Entrano in vigore da martedì 19 novembre e saranno valide fino a mercoledì sul territorio del comune di Ravenna leulteriori previste dal Pianointegrato regionale per far fronte allo sforamento del limitee polveri sottili. Il nuovo bollettino sarà emesso mercoledì e darà.