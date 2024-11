Ravennatoday.it - Pattini ai piedi: torna la pista di ghiaccio e lo scivolo per i più piccoli

Ha aperto al pubblico sabato 16 novembre, alle 15, in Piazza Kennedy a Ravenna la nuova stagione di "Jfk on Ice", con la grandeper il pattinaggio sue loghiacciato dedicato ai più. La, di 600 metri quadrati, realizzata anche per questa edizione dalla ditta.