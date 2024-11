Avellinotoday.it - Parte la prevendita per Avellino – Catania: tutti i dettagli sui biglietti

Leggi su Avellinotoday.it

Partirà domani pomeriggio, martedì 19 novembre 2024, alle ore 15:00 lain vista del match trache verrà disputato sabato 23 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo stadionio – Lombardi die valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C Now.