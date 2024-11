Oasport.it - Panatta esalta Sinner: “In 50 anni non ho mai visto uno strapotere così evidente”

continua a scrivere nuove pagine di storia dello sport italiano e diventa il primo tennista azzurro di sempre a vincere le ATP Finals, trionfando davanti al pubblico di Torino dopo aver dominato la scena per tutto il torneo (cinque successi consecutivi senza perdere neanche un set). Il numero uno al mondo ha sconfitto nell’ultimo atto lo statunitense Taylor Fritz con un duplice 6-4, replicandolo stesso punteggio della partita di round robin andata in scena martedì scorso.“In finalecon Fritz ha fatto il suo dovere. Ha fatto un’ottima partita. Aveva dichiarato che stava aumentando il livello in questi giorni alle Finals. E ha giocato un match perfetto. Ha vinto con grande merito, con lo stesso risultato di qualche giorno fa. L’unico timore era il servizio di Fritz e invece Jk ha fatto meglio di lui e in un’ora e 24 minuti ha archiviato la pratica“, ha dichiarato Adrianonel suo intervento alla Domenica Sportiva sulla Rai.