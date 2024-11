Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della sesta giornata di A1. Performance importanti per Gianazza e Damonte

SERIE A1Tommaso: l’AN Brescia tiene il passo a punteggio pienoPro Recco. Vittoria importante per gli uomini di Sandro Bovo domenica in trasferta a Trieste. Eccellente ladel centroboa del Settebello che trova ben quattro reti.Luca: RN Savona a valanga nel match dominato 20-5 sull’RN Florentia. Il mancinonazionale inserisce le marce alte e va a segno ben cinque volte.Mattia Rocchino: classe 2004, arrivato al Posillipo in estate, si mette in mostra con una bellissima tripletta nel successo dei campani per 15-6 sul fanalino di coda Onda Forte.Andrea Grossi: altro colpo di mercato. Questa volta timbrato Roma Vis Nova, la squadra rivelazione di questo campionato fino ad ora. Arriva un’altra vittoria, di misura nel derby capitolino sul T Academy Olympic Roma, e l’universale risulta fondamentale con le sue tre reti.