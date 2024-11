Otto mesi di ricovero dopo cure dentali in Albania storia di Simone

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In ospedale daper essersi sposto ain. E' la terribiledel 36enne di Barletta,Del Vecchio, di professione web designer, che si è sentito male in una clinica di Tirana. A rendere nota la vicenda il Corriere del Mezzogiorno. In una sola seduta gli hanno .