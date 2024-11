Sport.periodicodaily.com - Ottava giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto

Trento non si ferma e, anche dopo l’, rimane capolista solitaria ed imbattuta grazie alla vittoria ottenuta a Pistoia per 92-88. Non molla Bologna, che riscatta la sconfitta di Varese battendo Sassari per 95-85. Bene Trapani che sbanca Trieste(93-98)e Brescia che supera Tortona( 78-85)Esultano anche Reggio Emilia contro Venezia(69-52) e Treviso contro Napoli(84-69) Nell’anticipo Varese cade a Scafati(94-85).: I RISULTATI SCAFATI-VARESE 94-85TRIESTE-TRAPANI 93-98PISTOIA-TRENTO. 88-92DERTHONA-BRESCIA 78-85VENEZIA-REGGIANA 59-62NAPOLI-TREVISO 69-84BOLOGNA-SASSARI 95-85CREMONA-MILANOLA CLASSIFICA TRENTO pt.16BOLOGNA pt. 14TRAPANI pt. 12BRESCIA pt. 12MILANO pt.