Bolognatoday.it - Omicidio Sofia Stefani, chiesto il giudizio immediato per l'ex comandante dei vigili Gualandi

Leggi su Bolognatoday.it

Giampiero, l'exdeiurbani di Anzola dell'Emilia accusato divolontario per la morte dell'ex collega, resta in carcere in attesa del processo. Il tragico episodio, avvenuto il 16 maggio nel bolognese ha scosso la comunità locale e l'intero paese.