Obiettivo sicurezza pubblica. Defibrillatore allo skatepark

Una disposizione della comunità di Sovigliana per dimostrare sempre più il legame con il territorio in cui opera da anni. La Maintech, azienda fondata nel 2011 e con sede proprio nella frazione vinciana, ha deciso di compiere questo gesto per lae salute nei luoghi di lavoro. "Da sempre impegnata a garantire ambienti sicuri e a supportare le aziende con consulenze professionali, Maintech ha adottato il modello giuridico di Società benefit, con un forte impegno verso la sostenibilità sociale e ambientale – fanno sapere dalla stessa –. Ecco dunque che venerdì 22 novembre l’azienda fondata da Susanna Vigni, Gabriele Cenci e Mario Masciadri inaugurerà la postazione delesterno semiautomaticodi viale Palmiro Togliatti". Il taglio del nastro, in programma alle 12, sarà preceduto alle 10 da un evento aziendale nella sede di via Fratelli Cairoli 12.