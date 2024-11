Tg24.sky.it - Nuovo Codice della strada, martedì ddl in Senato: verso ok definitivo riforma. Cosa cambia

Il ddl cheilè a un passo dal diventare legge. Dopo l’approvazioneCamera, domani -19 novembre - arriva in aula alsenza modifiche e potrebbe essere approvato in via definitiva in settimana.Le nuove norme inaspriscono le multe e rendono più facile la sospensionepatente per chi guida con il telefonino in mano o sotto effetto di alcol e stupefacenti