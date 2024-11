Europa.today.it - Novità WhatsApp, ecco la funzione per salvare le bozze dei messaggi

Leggi su Europa.today.it

Un nuovo aggiornamento per l'app distica istantanea più utilizzata al mondo:introduce ledei. Laè in fase di lancio graduale, e presto sarà disponibile per tutti gli utenti.UltimaSecondo quanto scrive il sito specializzato The.