Padovaoggi.it - Novembre PataVino 2024, tutti gli eventi della settimana

Leggi su Padovaoggi.it

Con un tempismo perfetto rispetto al clima politico infuocato delle elezioni americane, Alan Friedman torna in libreria per analizzare la parabola dell’impero statunitense. Nel suo ultimo libro, “La fine dell'impero americano. Guida al nuovo disordine mondiale” per La Nave di Teseo, Friedman.