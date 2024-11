Sbircialanotizia.it - Neymar, futuro in Brasile? Il Palmeiras dice no, ora ci pensa il Santos

La presidente del club biancoverde: "Non siamo un centro medico" Ritorno inper? L'attaccante brasiliano, oggi all'Al Hilal, potrebbe tornare al suo club d'origine, il, nella prossima sessione estiva di mercato. L'ex Barcellona è infatti in rotta con il club saudita e l'ambiente, che a fronte di un ingaggio monstre non lo .