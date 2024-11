Monzatoday.it - Nebbia e incidente: coda di oltre 8 km in tangenziale

Leggi su Monzatoday.it

Lungalungo laEst A51 di Milano per unavvenuto poco prima delle 7 di lunedì. Lo schianto, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, si è verificato nel tratto tra l'uscita 10 Palmanova Cascina Gobba e l'uscita 8/8a Sp103 Segrate Lambrate, in direzione sud.