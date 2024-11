Ilrestodelcarlino.it - Natante affonda. Indaga la Capitaneria

Saranno le indagini della Guardia costiera a verificare cosa ha determinato, all’alba di sabato l’mento di unadibito alla piccola pesca, di circa 7 metri, a ridosso della scogliera antistante il bacino di Marina dorica. Il pescatore, resosi conto del pericolo non si è perso d’animo si è buttato in mare e ha nuotato fino a riva mettendosi in salvo. La Guardia costiera intervenuta subito dopo ha recuperato l’imbarcazione, che nel frattempo si era spostata verso sud, mettendola in sicurezza presso uno dei cantieri della zona.