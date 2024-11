Calcionews24.com - Napoli, Osimhen nel mirino dello United: l’offerta non piace a ADL, ma…

Leggi su Calcionews24.com

Victorè finito neldel Manchester: i Red Devils non vogliono pagare tutta la clausola e fanno questa offerta, ADL ci pensa Anche lontano dail nodoè uno di quelli centrali per i partenopei in vista della prossima sessione di calciomercato che aprirà a gennaio. I campioni di casa .