Napoli Duchesca: trovato con 49 dosi di droga in tasca: arrestato

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale lo hanno notato mentre scambiava qualcosa in cambio di denaro

Nel pomeriggio del 16 novembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne nigeriano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico VII hanno notato un soggetto che stava cedendo a due persone alcune bustine dietro compenso di denaro.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto, bloccato e in possesso di 200 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e 49 bustine di marijuana per un totale complessivo di circa 40 grammi di sostanza stupefacente.