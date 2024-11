Teleclubitalia.it - Napoli baciata dalla fortuna: vinti 144mila euro al Lotto con un terno secco

Leggi su Teleclubitalia.it

in festa grazie al. Nell’estrazione di giovedì 14 novembre, come riporta Agipronews, centrate cinque vincite per un totale di 144.500alcon unLa più alta del concorso arriva grazie a unda 67.500sulla ruota cittadina. Il.L'articoloalcon unTeleclubitalia.