Fanpage.it - Nadal in Coppa Davis con la Spagna: gli chiedono del ritiro, dà una risposta che gli arriva dal cuore

Leggi su Fanpage.it

Laapre il calendario dellacontro l'Olanda, il campione iberico è il più atteso: la Final Eight di Malaga potrebbe essere la sua ultima esperienza prima delgià annunciato. In conferenza, però, chiarisce: "Non sono qui per pensare alla pensione".