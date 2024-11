Feedpress.me - Multe stradali 2025: tutti gli aumenti e le nuove sanzioni, eccesso di velocità fino a 880 euro

Ritiro della patente per chi guida col telefonino , ubriaco , drogato e per chi abbandona gli animali in strada. E ancora, stretta sui monopattini con obbligo di targa , casco e assicurazione . Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati , ma il limite durerà tre anni. E’ ad un passo da diventare legge il ddl che riforma il Codice della Strada . Approvato dalla Camera ,.