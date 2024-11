Motosega a batteria STIGA CS 100e | la recensione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Novembre segna un periodo cruciale per i lavori di giardinaggio, poiché il clima si fa più fresco e la natura si prepara per il riposo invernale. Durante questo mese, le attività in giardino si concentrano sulla preparazione delle piante per le basse temperature imminenti. È il momento ideale per piantare bulbi che fioriranno .