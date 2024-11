Ilrestodelcarlino.it - Morto investito in bicicletta: l’incidente sulla via Emilia

Cesena, 17 novembre 2024 – Ennesima tragedia della stradastatalea Ponte Ospedaletto di Longiano. Ieri sera alle 20.15 Uoudaha Abdelhade, 38 anni, marocchino, residente a Budrio di Longiano, babbo di due figlie di 1 e 2 anni, è statoe ucciso sul colpo da un'auto. Il 38enne stava percorrendo la viain sella alla suacon direzione Savignano sul Rubicone per recarsi al lavoro a Gatteo in un macello avicolo in quanto doveva entrare in servizio alle 21. Sul posto sono arrivati i parenti di Uoudaha Abdelhade compreso Moustapha che è il capo della comunità islamica del Rubicone, zio dell'uomo ucciso, pietosamente coperto da un velo bianco. Due le versioni sull'auto che hae ucciso il marocchino definito una brava persona, grande lavoratore, tutto casa, famiglia e lavoro.