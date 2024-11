.com - Morgan live piano e voce al teatro Garbatella di Roma

in concertoaldiper l’unica data laziale del tourGiovedì 28 novembre alle ore 21,00 presso ilandrà in scena l’unica datana del tour del cantautore milanese. Marco Castoldi come cantautore è l’autore della canzone che la rivista Rolling Stone Italia ha consacrato come il miglior brano di musica italiana del nuovo millennio: Altrove. Come personaggio televisivo è entrato nel guinness dei primati nel 2013 per aver vinto il maggior numero di edizioni di Talent show al mondo.Con i Bluvertigo, il suo gruppo musicale, ha vinto gli Mtv Europe Music Awards 1998, da solista ha vinto due volte la targa Tenco. Marco Castoldi lo andremmo tutti a vedere a, a sentirlo suonare, a vedere una sua performance, avrebbe tutte le carte in regola, se Marco Castoldi altro non fosse che il vero nome di! Dopo questo anno sabbatico del post XFactor e le mille polemiche sulla sua vita privata, il grande front man dei Bluvertigo si è rimesso il frac nero, è salito sul palco e come al solito, non ce n’è più per nessuno.