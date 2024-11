Lanazione.it - Monossido di carbonio, portati in ospedale con l’elicottero

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 novembre 2024 – E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso per soccorrere una donna di 51 anni e un minore intossicati daldiin località San Marco Villalba. Intorno alle 7 di questa mattina è scattato l’allarme; la donna e il minore sono statiin codice giallo al pronto soccorso dell’San Donato di Arezzo. Il minore è stato poi trasferito al pediatrico Meyer di Firenze per il trattamento in camera iperbarica. Sul posto la Croce Rossa di Arezzo e i vigili del fuoco.