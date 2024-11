Mobilità, trasferimento da sostegno a posto comune. Dopo 5 anni e con dei limiti, cosa è stato chiesto al Ministero

Leggi su Orizzontescuola.it

del personale docente: è in corso alil tavolo tecnico per la stesura del Contratto utile per il prossimo triennio. Si sta cercando di rendere il testo più agevole e corrispondente alle novità normative intervenutel'ultimo CCNI. Proseguono anche le richieste da parte dei sindacati per rispondere a nuove esigenze derivanti dalle nuove modalità di ingresso nell'insegnamento. L'articolodae con deial