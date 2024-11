Iltempo.it - Mo Farah derubato del cellulare. Ma correndo riacciuffa i ladri in furgone

Quando hanno deciso di derubarlo del suo, probabilmente non si sono resi conto di chi avevano di fronte. Mo, doppio campione olimpico di 5000 e 10000 metri, si è ritirato da qualche anno ma le sue qualità sono rimaste intatte. Stando al «Mail», la scorsa settimanastava facendo un po' di jogging assieme alla moglie Tania nella loro tenuta e aveva lasciato incustodito il suosul ciglio della strada. A un certo punto, però, si è avvicinato unbianco dal quale è sceso un uomo che si è impossessato del telefono ed è risalito sul veicolo. A quel punto, 41 anni, ha dato un'accelerata al suo passo, fino a raggiungere ile farsi restituire il. Ora l'ex mezzofondista vuole vederci chiaro e capire come iabbiano avuto accesso alla sua tenuta nel Surrey (sud di Londra): ha sporto denuncia per la violazione della sicurezza nella tenuta, che ha guardie attive 24 ore su 24.