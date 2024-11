Ilgiorno.it - Mistero nel Lodigiano: migliaia di Gratta e vinci gettati in acqua. Anche se vincenti non valgono nulla, perché?

Cornegliano Laudense (Lodi), 18 novembre 2024 - Centinaia di scatoloni pieni di tagliandi delche galleggiavano a pelo d’lungo il colatore Muzza. Qualcuno ieri, quando ha notato la scena, avrà strabuzzato gli occhi pensando a un’allucinazione. Invece era tutto vero. Ma resta ilfitto sulla provenienza di quell’enorme massa di tagliandi della lotteria istantanea, che hanno attirato l’attenzione di molte persone che si sono riversate sulle sponde, conseguenza di un tam tam frenetico, cercando di capire se fosse possibile raccoglierne qualcuno e magari intascarsi qualcheta. Probabilmente i tagliandi sono il bottino di un furto ma ieri i carabinieri non hanno dato indicazioni sull’episodio per cui è stata aperta un’indagine. O forse sono conseguenza di una causa accidentale come la perdita da un camion ribaltato, secondo una voce che si è sparsa pur senza ufficialità.