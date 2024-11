Ilmattino.it - Minacce a Roberto Saviano, lo scrittore: «Penso di ritirare la querela nei confronti di Bidognetti»

Leggi su Ilmattino.it

«Sto valutando di rimettere laneidi, mi sembra a volte di stare in una messa in scena. Questo processo dura da 16 anni, per quattro volte in appello è.