Meteo Roma del 18-11-2024 ore 19 | 15

venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con batte tra Liguria e pianura padana è sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio poche variazioni con Maggiori schiarite sui settori adriatici in serata e nottata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati centro al mattino residui pioviggini su bastonati asciutto altrove con nuvolosità e schiarite al pomeriggio poche variazioni configurabilità asciutta su tutte le regioni in serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosità alternate a schiarite al sud tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sulla campagna con locali più vicini al pomeriggio non sono attesi variazioni con deboli piogge sulla campagna È soleggiato altrove in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche 9 in più sulla Campania temperature minime in generale rialzo su tutta la penisola massime stabili o in lieve Calò e non metto il centro sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa