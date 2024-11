Vanityfair.it - Meghan Markle traccia la via minimalista del look natalizio

Avvistata:a un party a Venice Beach. La duchessa dui Sussex è apparsa molto elegante in totalblack e, inconsapevolmente, ha fornito lo spunto più originale per le imminenti feste natalizie. Se indossare i soliti top in paillettes e velluto ormai ci ha stancato, il capo must-have ora è il corsetto nero