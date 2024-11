Quotidiano.net - Media, Hezbollah accetta proposta Usa di cessate il fuoco

La risposta dialla bozza di accordo diilcon Israele, presentata dagli Stati Uniti, è stata "si, ma" e i negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso. Lo riferisce il corrispondente di Axios dagli Usa dopo che la tv libanese Lbci ha detto che il Libano ha informato l'amministrazione Biden cheha dato una risposta positiva alladi tregua con Israele. Secondo la tv libanese, inoltre, l'inviato americano Amos Hochstein dovrebbe arrivare a Beirut martedì per riesaminare alcuni termini dellaper assicurarsi che siano in linea con la Costituzione libanese, e recarsi poi in Israele.