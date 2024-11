Lecceprima.it - Maurizio Maglio riconfermato alla presidenza della Confcommercio di Lecce

Leggi su Lecceprima.it

, imprenditore magliese del settore dolciario, è stato confermatopresenzase. L’assemblea straordinaria e ordinaria per il rinnovo degli organi sociali dell’associazione si è tenuta questo pomeriggio presso la sede provinciale, in via.