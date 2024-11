Sbircialanotizia.it - Maternità surrogata ‘reato universale’, oggi la legge in Gazzetta

Leggi su Sbircialanotizia.it

La pratica dell'utero in affitto diventa punibile anche per chi ne fa ricorso all'estero E' attesa per, lunedì 18 novembre, la pubblicazione inUfficiale dellasulla. Si tratta del ddl, approvato lo scorso 16 ottobre in Senato, che istituisce il 'reato universale' per la pratica dell'utero in affitto, punibile anche .