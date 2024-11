Tg24.sky.it - Margaret Spada, Ordine dei Medici di Roma: "Apriremo un fasciolo sui medici responsabili"

L’deidiaprirà un fascicolo suicoinvolti nel caso di, morta durante un intervento di rinoplastica parziale la scorsa settimana. Lo ha detto all’Ansa Antonio Magi, il presidente dell’di, che ha sottolineato che l’indagine sarà avviata non appena l'riceverà la documentazione da parte degli inquirenti. Nel frattempo, questa mattina a Lentini, in Sicilia, si sono tenuti i funerali della 22enne. "La perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti, è una perdita per tutta una comunità", ha detto nell'omelia don Maurizio Pizzo, che ha celebrato le esequie. Proseguono invece le indagini della Procura dinei confronti dei dueproprietari della clinica dell’Eur dove la ragazza ha perso la vita a seguito dell’iniezione dell’anestetico.