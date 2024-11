Anconatoday.it - Lo trovano addormentato tra la vegetazione, 30enne all’ospedale in ipotermia

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Lo hanno notato alcuni passanti,tra lanei pressi di un Bed & Breakfast in via del Carmine. L’intervento del personale sanitario della Croce Gialla ha così permesso di soccorrere un sudamericano di circa 30 anni, ritrovato infreddolito ed in condizioni di.