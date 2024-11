Ilpescara.it - Lo stato di agitazione dei lavoratori di Ambiente rischia di ripartire: serve una sede diversa e salubre

Leggi su Ilpescara.it

Se sul fronte dei turni la soluzione è arrivata al tavolo della prefettura, per quanto riguarda lail problema persiste e non è escluso che lodisospeso possa essere ripristinato. Questo quanto emerso dalla seduta della commissione Controllo e garanzia convocata per fare il.