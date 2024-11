Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: inizia il secondo singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP19.26 Sul veloce indoor Iganon è la giocatrice che domina sulla terra. Jasmine deve provarci!19.23 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Tra poco iltra Jasmineed Iga: n.4 contro n.2 del mondo.LADEL PRIMODIDI BJK CUP DALLE 17.00Il programma della semifinaleBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurra Jasminee la polacca Iga, valido comedel tie tra, prima semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis.Nei quarti di finale l’ha battuto il Giappone per 2-1, mentre laha sconfitto per 2-0 la Spagna nel primo turno e poi ha eliminato la Cechia per 2-1 nei quarti: nei tre precedenti Igaha sempre battuto Jasmine, senza mai perdere neppure un set e concedendo all’azzurra, nel complesso, appena nove game.