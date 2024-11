LIVE – Paolini-Swiatek 2-2 Italia-Polonia semifinale BJK Cup 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale della sfida, valevole come secondo incontro didella BJK Cup. Sarà chiamata all’impresa la finalista di Wimbledon e Roland Garros contro la campionessa polacca che torna a difendere i colori del suo Paese e vuole la vittoria in quel di Malaga. I precedenti parlano chiaro: tre sfide, altrettante vittorie persenza mai perdere un set. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata del confronto.DOVE VEDERE LA PARTITATABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F52-2PRIMO SET – Tiene ai vantaggi la polacca: 2-2PRIMO SET – Muove bene il campo: annullata anche la seconda chance, deucePRIMO SET – Drittone di, che costringe la polacca all’errore: altra palla break!PRIMO SET – Stecca col rovescio Jas, deucePRIMO SET – Lungo lo schiaffo al volo di, palla break!PRIMO SET – Gran vincente col rovescio di Jasmine, 40-30PRIMO SET – Servizio e dritto, 40-15PRIMO SET – Due ottime prime die 2-1PRIMO SET – Scappa via il dritto della numero 2 Wta, 30-15PRIMO SET – Sassata col dritto in cross dell’azzurra, 15-0PRIMO SET – Largo il dritto di, a 15 la polacca: 1-1PRIMO SET – In rete la risposta di: rimonta dell’azzurra che tiene il proprio turno di battuta, 1-0PRIMO SET – Tre punti in fila per Jasmine, 40-30 da 0-3019.