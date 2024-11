LIVE – Italia-Polonia semifinale Billie Jean King Cup Finals Malaga 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per ladelleCupsul cemento indoor della Martin Carpena Arena di(Spagna). La Nazionale capitanata da Tathiana Garbin è la finalista in carica della manifestazione e può contare sulle campionesse olimpiche di doppio Jasmine Paolini e Sara Errani, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Le azzurre, dopo il bye agli ottavi di finale, nei quarti hanno prevalso in rimonta per 2-1 contro il Giappone, stesso punteggio con cui le polacche hanno eliminato la Repubblica Ceca. Secondo le quote dei bookmakers saranno proprio le nostre avversarie a partire favorite pure se non di molto. Il selezionatore Dawid Celt, infatti, annovera tra le sue fila la numero due del mondo e pluricampionessa Slam Iga Swiatek nonché altre tenniste di granllo come Magdalena Frech, Magda Linette, Maja Chwalinska e Katarzyna Kawa, spendibili tutte sia in singolare sia in doppio.