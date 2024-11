Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 1-5, Europei curling 2024 in DIRETTA: disastro azzurro nel terzo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 7.00LADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE DALLE 15.0020.11: Ancora una stone azzurra a punto dopo 12 tiri del quarto end20.07: Stone azzurra a punto dopo 8 tiri del quarto end20.03:! Cortissimo il tiro di Retornaz che sta incontrando una giornata veramente negativa e c’è la mano rubata da 4 punti per l’. Adesso serve una reazione perchè la rimonta è davvero complicata! Questo è un errore da principiante, i segnali c’erano stati già in mattinata. C’è qualcosa che non funziona nella compagine azzurra.19.57: Non è la giornata di Mosaner. Le sue bocciate oggi non sono efficai. Lascia due stone olandesi nella casa da una parte e dall’altra, mancano 4 tiri e l’impressione è che l’dovrà andare per il punto19.