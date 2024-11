Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 3-2, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre tornano avanti dopo quattro end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 7.00LADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0016:36 Ancora una volta è Roervik a togliere la castagne dal fuoco per le scandinave. Doppia bocciata sensazionale e situazione capovolta.16:35 Bene anche Giulia Zardini Lacedelli, che elimina una stone norvegese e ne piazza un’altra in casa. Mettiamo pressione.16:33 Elena Mathis boccia forte sulle stone avversarie. Al momento ci sono due pietrene a punto.16:31 Si riparte con Romei che gioca una pietra in casa ed una guardia.QUINTO END16:26 SUPER STEFANIA! Spettacolare la giocata della nostra campionessa.che torna, ma i punti sono due per questione di millimetri.