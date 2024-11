Casertanews.it - Litiga con la compagna e scappa col figlio di 11 anni: "E' un incubo"

Leggi su Casertanews.it

con ildi 11dopo una lite con la. Da una settimana non si hanno notizie del piccolo Vincenzo, caricato in auto dal padre, Salvatore C., e scomparso nel nulla. I fatti si sono verificati lunedì della scorsa settimana in un'abitazione di Pietramelara. Dopo una lite.