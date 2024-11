Lidentita.it - L’INGRANDIMENTO – Il gas russo, la fine di un’era Ue: la prossima sfida è decisiva

Leggi su Lidentita.it

È davvero ladiin Ue. Detto, fatto: gli austriaci di Omv non pagano e Gazprom, già da sabato, ha tagliato le forniture di gas. Poche settimane e l’oleodotto che attraversa l’Ucraina sarà chiuso. L’Europa si ritrova alladi. Solo che di modelli nuovi, per il momento, non ce n’è. Il .– Il gas, ladiUe: laL'Identità.