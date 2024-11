Iltempo.it - L'indagine 'L'età senza età', 51% italiani si sente più giovane degli anni che ha

Leggi su Iltempo.it

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - La metà(51%) sipiùdella propria età, con una concentrazione tra i 55-64(58%) e i 65+(69%), segno di un forte desiderio di continuità e vitalità mentale nelle fasce più avanzate. Il 63% dei 55-64enni simentalmente piùe questa percentuale cresce al 69% tra gli over 65. Tuttavia, in termini di efficienza fisica, solo il 40% dei 55-64sipiù, a indicare che il declino fisico viene percepito in modo più marcato rispetto a quello mentale. Per il 36%oltre i sessant', la vecchiaia incomincia quando si smette di fare progetti. Sono i risultati di 'L'etàetà', la nuova edizione dell'Osservatorio Nestlé che, nell'indagare il legame tra la longevità e qualità di vita, oltre a suscitare la domanda ironica 'vecchio a chi?', conferma l'impegno dell'azienda a supportare il benessere fisico e mentale, incoraggiando abitudini alimentari che favoriscano una longevità attiva e soddisfacente per tutti.